شكرا لقرائتكم خبر عن الجار الله عميد الصحافة الكويتية: العالم عرف أهمية مصر وقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد الجارالله، عميد الصحافة الكويتية، على أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، التى تمكنت مصر من تعويمها اليوم الإثنين.

وقال الجارالله في تغريدة : “يا ريس سيسي، قلنا لك إنك رجل مبروك لبلد باركها الله، ماحدث ضارة نافعة العالم عرف أهميه مصر وقناتها، عرفت مصر وعرف أهلها أن قناتهم تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض، وأن هذا الربط شريان اقتصادي ستزداد حاجه العالم له، يا ريس سيسي مصر أم الدنيا”.