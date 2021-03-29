شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: المصريون كسبوا الرهان أمام العالم بتعويم السفينة بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتحية للأيادى المصرية التى نجحت فى تعويم سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جرين"، وإعادة شريان التجارة العالمية إلى العمل فى وقت وجيز.

وهنأت التنسيقية جموع المصريين بهذا الإنجاز المصرى الذى أثبت قدرة، وإرادة المصريين على مواجهة المخاطر والتحديات بأيدى، وخبرات مصرية خالصة، كما أشادت بطريقة معالجة الأزمة التى ضربت الدولة المصرية فيها مثالا للحرفية والشفافية، والإدارة الناجحة، رغم تشكيك عدد من الفاعلين المحليين، والدوليين فى قدرة مصر على مواجهة هذا التحدى.

وتابعت :"إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إذ تحيى السواعد المصرية القادرة على مواجهة التحديات، فإنها تؤكد أن قناة السويس وإن كانت تمثل للعالم شريانا للتجارة، فإنها تمثل للمصريين قيمة كبيرة في الانتماء والاستقلال والسيادة الوطنية".