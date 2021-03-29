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ننشر أول صور لمقر انعقاد انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين

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القاهرة - سامية سيد - تعقد نقابة الصحفيين، انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة، الجمعة القادم بمقر نقابة ونادى المعلمين بالجزيرة بساحة فضاء تبلغ مساحتها 5600 متر مربع، بما يسمح باستضافة الجمعية العمومية والانتخابات واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وحصوله على الموافقة المبدئية من السيد نقيب المعلمين.

 

وينشر ”الخليج 365” أول صور لمقر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية و انتخابات التجديد النصفى .

 

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يذكر أن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عرض مساء الأحد الماضى، مشروع قرار بالتمرير على أعضاء مجلس النقابة، يتعلق بمكان انعقاد الجمعية العمومية القادمة يوم 2 أبريل القادم وقد تمت الموافقة على القرار.

وفيما يلي نص القرار:"اتخذ مجلس النقابة بالتمرير مساء الأحد 21 مارس 2021 القرار التالي:

 بناء على الخطاب المرسل لنقيب الصحفيين من الزميل خالد ميري وكيل النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على عقد الجمعية العمومية، والذي يقترح فيه عقد الجمعية وإجراء الانتخابات بمقر نقابة ونادي المعلمين بالجزيرة بساحة فضاء تبلغ مساحتها 5600 متر مربع، بما يسمح باستضافة الجمعية العمومية والانتخابات واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وحصوله على الموافقة المبدئية من السيد نقيب المعلمين.

وافق المجلس على عقد الجمعية العمومية العادية وإجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة بمقر نقابة ونادي المعلمين بالجزيرة يوم الجمعة 2 أبريل 2021." 

ووجه نقيب الصحفيين ومجلس النقابة الشكر إلى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب،  خلف الزناتى، لموافقته على هذه الاستضافة وتقديمها هدية للصحفيين ونقابتهم بدون مقابل، وذلك تقديرا منه وأعضاء نقابة المعلمين لهم.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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