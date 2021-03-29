شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى يطالب رؤساء الاتحادات الرياضية بعرض التحديات التى تواجههم لحلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب حسام غالى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، من رؤساء الاتحادات الرياضية المختلفة بطرح جميع مشاكلهم أمام أعضاء لجنة الشباب والرياضة، للعمل على تذليل أى عقبة تواجههم، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النانب محمود حسين، رئيس اللجنة، وذلك بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحى، وواصل غالى حديثه: "نسعى لحل المشكلات حتى يحاسب كل من يقصر فى عمله من أفراد البعثة".

من جانبه، اعترض عمرو سليم، رئيس اتحاد التايكواندو، على جملة محاسبة المقصرين، قائلا: "آن الآوان أن نعمل الرياضيين المصريين بطريقة مختلفة وأن نبتعد عن جلد الذات واستخدام مصطلحات مثل الحساب وغيرها “.

وأضاف: "أنا بطل عالم وطالع من تحت، وهو ما يواجه الرياضيين الحاليين فهم يتركون أبنائهم وعملهم ويواجهون ضغط عصبى خاصة الألعاب القتالية والعالم كله يتعامل بطريقة معينة، وآن الأوان أن تكون المعاملة مختلفة بعيدا عن الحساب وجلد الذات".

وواصل: "حتى لو أخفق اللاعب فوصوله للأولمبياد فى حد ذاته هو عمل رائع، ويجب تحفيزه مهما كانت النتائج، وهو ما يتطلب أن توجه به اللجنة وسائل الإعلام بعدم الهجوم على الرياضيين الذين لم يحالفهم الحظ".

من جانبه، علق النائب حسام غالى، قائلا: "ما قصدته هو أن يقوم الاتحاد المختص بمحاسبة لاعبيه"، فعقب رئيس اتحاد التايكوندو: "اعتقدت أن الحساب سيكون من قبل الرأى العام "، وتابع: "لا أتهرب من دورى ولكن ما أقصده هو دعم اللاعبين من خلال اللجنة سواء بإصدار بيانات داعمه تنشر فى وسائل الإعلام".

من جانبه، قال النائب خالد بدوى، أن مشاكل اللاعبين أصبحت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، ومن يسعى لحلها هو وزير الشباب، مقترحا عقد لقاء دورى يجمع وزير الشباب بجميع الرياضيين المشاركين فى أولمبياد طوكيو 2021، وذلك للعمل على حل أى مشكلة تواجههم.

ورد وزير الشباب، على مشكلة إثارة اللاعبين مشاكلهم عبر السوشيال ميديا، بقوله: "بالفعل كان هناك مشاكل خاصة بالمصارعة وبعض اللاعبين سافروا أمريكا وأعدوا فيديوهات مجهزة تحتوى على تحريض وبدأنا نتابع تلك الفيديوهات ووضعنا العلاج لتلك الإشكالية ".

وكشف الوزير عن إمكانية عقد دورات تدريبية للاعبين بأكاديمية ناصر دورات حول المواطنة واستيراتيحيات الأمن القومى وذلك لزيادة الوعى بالانتماء.