سفينة إغاثة تنقذ عشرات المهاجرين من الغرق في البحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ)

أنقذ متطوعو منظمة إغاثة المهاجرين الإسبانية "أوبن أرمز" عشرات المهاجرين في يوم واحد من الغرق في البحر الأبيض المتوسط.

وكتبت المنظمة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين، إنه كان على متن سفينة "أوبن أرمز"، نحو 220 شخصًا، بينهم 50 قاصرًا وامرأتان من الحوامل.

وكان رجال الإنقاذ التابعون للمنظمة الإسبانية قد أنقذوا بالفعل نحو 40 مهاجرًا أمس الأول السبت، بعد أن أبحروا من ميناء سيراكيوز الصقلي قبل يومين في مهمتهم الثانية والثمانين .

وانطلقت عدة منظمات إغاثة لإنقاذ المهاجرين من البحر الأبيض المتوسط الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من الساحل الليبي على متن قوارب صغيرة، وهي رحلة تعتبر خطيرة.

غير أن عمليات الإنقاذ تعتبر مثيرة للجدل في بعض البلدان.

ووفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية، فإن أكثر من 6400 مهاجر وصلوا بالفعل إلى إيطاليا عن طريق القوارب هذا العام. وفي العام الماضي، في مثل هذا التوقيت، لم يصل سوى 2800 مهاجرًا.