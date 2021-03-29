نبيه بري: لبنان سيغرق مثل تيتانيك إذا لم تتشكل حكومة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني يوم الاثنين إن لبنان سيغرق مثل سفينة تيتانيك إذا لم يتمكن من تشكيل حكومة، وذلك لدى افتتاحه جلسة‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬برلمانية للموافقة على تمويل طارئ لتمكين البلاد من توليد الكهرباء لشهرين آخرين.

وقال بري "البلد كله بخطر اذا لم تتألف حكومة، وسنغرق كسفينة التايتانيك.. آن الأوان كي نستفيق وإذا غرق البلد سيغرق الجميع دون استثناء".

ولبنان في خضم انهيار مالي تعود جذوره إلى الفساد والكسب غير المشروع وتراكم الديون على مدى عقود، فيما يمثل أسوأ أزمات لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.

وثمة خلاف منذ شهور بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون على تشكيل حكومة جديدة تضطلع بتنفيذ إصلاحات مطلوبة للحصول على مساعدات خارجية.

ووافق البرلمان يوم الاثنين على قرض بقيمة 200 مليون دولار يُخصص لصالح واردات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء.

وجاءت موافقة المجلس على القرض بعد أن قال وزير الطاقة إنه لم تعد هناك أموال للواردات بعد مارس آذار.

وقال سيزار أبي خليل عضو البرلمان ووزير الطاقة السابق لرويترز "هذه السلفة ينبغي أن تكون كافية لاحتياجات الكهرباء لنحو شهرين أو شهرين ونصف".

كما وافق مجلس النواب على قانون قال داعموه إنه قد يسهل من استعادة الأموال العامة المنهوبة، غير أن بعض النواب شككوا علنا في أن يجلب ذلك كثيرا من الأموال.

وقال النائب جميل السيد المتحالف مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران "كل هذه النصوص غير قابلة للتنفيذ،وقلنا خلال الجلسة إن هذه كذبة... ما يحصل هو مسرحية، ونحن نكذب على أنفسنا جوّا (بالداخل)ونكذب على الأمم ونكذب عليكم (الشعب اللبناني)،"نحن عم نبلفكم".

ويعاني لبنان بالفعل من نقص في طاقة توليد الكهرباء ويتعين على المنازل والشركات التعامل مع انقطاع الكهرباء لعدة ساعات يوميا مما يضطر الكثيرين للجوء لمولدات كهرباء خاصة.

وأُغلقت محطة الزهراني للكهرباء، وهي واحدة من أربع محطات رئيسية للكهرباء في لبنان، بعد نفاد الوقود لديها.

وقال أبي خليل "معمل الزهراني يؤمن من أربع إلى خمس ساعات كهرباء يوميا وانطفاء أي معمل من هذه المعامل الكبيرة يؤثر سلبا على التغذية الكهربائية".

وتابع "وهذا يعني أن اللبنانيين يعوضون من خلال مولدات تعمل بزيت الغاز الذي يزيد سعره عن 30 بالمئة عن الوقود الذي يتم شراؤه من قبل كهرباء لبنان وبالتالي يكون التأثير على احتياطينا من العملات الأجنبية".

رويترز