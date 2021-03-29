هيئة قناة السويس تعلن تعويم السفينة الجانحة وعودة الملاحة في القناة

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية عصر اليوم الإثنين تعويم السفينة الجانحة في القناة بنجاح وعودة الملاحة فيها، فيما قال التلفزيون المصري أن السفينة تتحرك باستخدام المحركات صوب منطقة البحيرات المرة.



وكانت وكالة رويترز نقلت في وقت سابق عن مصادر أن السفينة العالقة منذ أيام في قناة السويس عادت إلى وضعها السابق في عرض القناة بسبب الرياح الشديدة، قبل أن تعلن هيئة قناة السويس عصر اليوم الاثنين أن عملية إعادة تعويم تمت بنجاح، وعودة الملاحة في القناة.



وكانت هيئة قناة السويس المصرية أعلنت صباح اليوم أن عملية إعادة تعويم سفينة الحاويات الجانحة بدأت بنجاح، حيث تم تعديل مسارها بنسبة 80%.



وبعد أن تم التعويم الجزئي فجرا وتحريك مؤخرة السفينة "إيفر غيفن" (Ever Given) بعيدا عن الشاطئ استأنفت فرق الإنقاذ عملية التعويم في حدود الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي (9:30 بتوقيت غرينتش) مع ارتفاع المد.



وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع قد أعلن في بيان "بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية بنجاح بعد استجابتها لمناورات الشد والقطر، إذ تم تعديل مسار السفينة بنسبة 80% وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار".



وأشار البيان إلى أن حركة الملاحة في القناة ستستأنف فور توجيه السفينة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات.



من جهته، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن المصريين تمكنوا من إنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس بنجاح.



وأضاف السيسي في منشور عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "بإعادة الأمور لمسارها الطبيعي بأيد مصرية يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".

