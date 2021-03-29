مصر تعلن انتهاء أزمة السفينة “إيفر جيفن” الجانحة بالسويس واستئناف حركة الملاحة بالقناة

جدة - عبدالحي حسين - بعد مضي ما يقارب الأسبوع على حادث جنوح سفينة الحاويات الضخمة “إيفر غيفن” بقناة السويس؛ أعلنت السلطات المصرية عن انتهاء أزمة السفينة الجانحة، وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بعد نجاح عملية تعويمها بالكامل.

وأعلنت هيئة قناة السويس، قبل قليل من زوال اليوم، نجاح عملية تعويم سفينة “إيفر غيفن” البنمية العملاقة الجانحة، التي كانت تسد مجرى القناة منذ الثلاثاء الماضي.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الاثنين، في تصريحات لصحيفة “أخبار اليوم” المصرية، “استئناف حركة الملاحة بقناة السويس، بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة”.

وتؤكد المعطيات الصادرة عن الصحيفة أنه تم تعويم السفينة بالكامل خلال الدقائق الماضية؛ فيما يجري رجال هيئة قناة السويس عمليات السحب لها، تمهيدا لسحبها إلى منطقة البحيرات.

ونشرت هيئة قناة السويس المصرية، بثا مباشرا، لتعويم السفينة البنمية “إيفر غيفين”، التي كانت جانحة منذ أيام، وأدت إلى تعطيل حركة الملاحة في القناة.