اللجنة المركزية للتأديب تصدر عقوبتها في حق أندية ولاعبي البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني

جدة - عبدالحي حسين -

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأصدرت عدة عقوبات تأديبية، في حق أندية ولاعبي البطولة الاحترافية، بقسميها الأول والثاني.

بالنسبة للبطولة الاحترافية 1 INWI، قضت اللجنة المركزية للتأديب، بتوقيف أيوب الكعداوي، لاعب فريق أولمبيك أسفي لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي نهضة بركان، وذلك بناء على المادة 53-2 من مدونة التأديب.

وفي السياق ذاته، اتخدت اللجنة المذكورة، عدة عقوبات في حق أندية القسم الاحترافي الثاني، حيث قامت بتوقيف أحمد السحمودي لاعب فريق النادي السالمي لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي شباب بنجرير، وذلك بناء على المادة 53-2 من مدونة التأديب، إلى جانب توقيف علي عشا لاعب فريق الاتحاد البيضاوي لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالنادي القنيطري، وذلك بناء على المادة 53-2 من مدونة التأديب.

وقامت بتغريم كل من فريق النادي السالمي مبلغ 1500 درهما، لحصوله على 3 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب بنجرير، وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب، وفريق النادي القنيطري مبلغ 1500 درهما، لحصوله على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الاتحاد البيضاوي، وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

وأصدرت اللجنة كذلك عقوبتها، في حق فريق سطاد المغربي بتغريمه مبلغ 1500 درهما، لحصوله على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الراسينغ الرياضي، وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب، إلى جانب تغريم فريق الراسينغ الرياضي مبلغ 1500 درهما، لحصوله على 6 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق سطاد المغربي، وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب