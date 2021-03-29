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جماهير الرجاء تهدد بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبها

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جدة - عبدالحي حسين - يونس مردوخ

أكدت جماهير الرجاء الرياضي لكرة القدم، أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبها ستصعد في احتجاجاتها، معبرة في الوقت ذاته، عن عدم استحمالها للمكتب المسير والمدرب الأول، متهمة إياهم بالتسبب في تراجع أداء النسر المجروح، والتخبط في الأزمة المالية الخانقة، والديون المتراكمة.

وعبرت “الكورفا سود” عن سخطها على المكتب المسير والمدرب جمال السلامي، من خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها يوم أمس الأحد، أمام ملعب الوازيس.

وحضر الوقفة المئات من جماهير الرجاء، مرددين شعارات قوية في وجه المكتب والمدرب “يحبسنا غير الله واستقالتكم” “وهيا ليريزيدون صافي سالينا”…

جدير بالذكر، أن النادي الأخضر تراكمت عليه العديد من الديون العالقة في ذمته، بفعل القضايا المرفوعة عليه سواء من الفيفا أو الطاس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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