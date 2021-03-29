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هشام أيت منا ينفي تسليمه قرضا ماديا للرجاء الرياضي

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جدة - عبدالحي حسين -  

قال هشام أيت منا رئيس فريق شباب المحمدية، في تصريح لموقع “البطولة”، إنه لم يسلم أي قرض مالي للرجاء الرياضي، نافيا بذلك جميع الأخبار التي تم الترويج لها مؤخرا بشأن هذا الموضوع.

وتابع، “لم أقرض الرجاء أي مبلغ كما تم تداوله. يحاول البعض حشر اسم هشام أيت منا في شؤون النادي من حين لآخر، لأسباب يعلمونها هم، وأؤكد أنني بعيد عن الشؤون الداخلية لنادي الرجاء ولأي ناد آخر”.

جدير بالذكر، أن هناك بعض الأخبار قد راجت خلال الفترة الماضية، بشأن تسليم رئيس شباب المحمدية لقرض لمسؤولي الرجاء قدره 300 مليون سنتيم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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