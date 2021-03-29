المنتخب المالاوي يلتحق بركب المتأهلين إلى العرس الإفريقي

جدة - عبدالحي حسين -

ضمن المنتخب المالاوي تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون، عقب فوزه على أوغندا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بملعب بينغو، برسم الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات الكان.

وسجل اللاعب ريشارد مبولو الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 15، مانحا منتخبه المالاوي ثلاث نقاط ثمينة، جعلته يضمن تواجده رسميا بالعرس الإفريقي.

ويحتل مالاوي صدارة المجموعة الثانية بعشر نقاط مؤقتا، في انتظار مباراة المنتخب البوركينابي أمام جنوب السودان، متبوعا ببوركينافاصو بتسع نقاط، وأوغندا ثالثا بثماني نقاط، وجنوب السودان بثلاث نقاط.