المغنية شيماء جاحظ تتحدث عن الديو مع “لبنج” وترد على الانتقادات-فيديو

جدة - عبدالحي حسين - أصدرت المغنية الشابة شيماء جاحظ، أغنية جديدة تحمل عنوان “قالولي”، بالتعاون مع المغني “لبنج”، صورت على شكل “فيديو كليب” من إخراج حسن الكرفتي.

وقالت شيماء جاحظ، إن التعامل مع “لبنج”، هو بمثابة دعم لها في بدايتها الفنية، موضحة أنها سعيدة بالتعاون معه في ثاني أعمالها الغنائية.

بدوره تحدث “لبنج” مع “اليوم 24” حول العمل، الذي يعتبر امتدادا لسلسلة أغان رفقة فنانين صاعدين؛ والتي يراها فرصة للتعريف بهم.

وصرح “لبنج” لـ”اليوم 24″، أنه يحضر لتجربة أولى في التمثيل، من خلال فيلم مستمد من حياته الواقعية، كما وعد بسلسلة من الإصدارات بعد انقضاء شهر رمضان المقبل.