نجاة الوافي عن قضيتها: كلنا معرضون للوقوع في مواقف مماثلة ووفق سيناريوهات مرتبة

جدة - عبدالحي حسين - عادت الفنانة نجاة الوافي، للحديث عن القضية التي كانت متابعة فيها إلى جانب المخرج سعيد خلاف، والتي صدر فيها حكم بتبرئتهما، معتبرة أن الجميع معرض للوقوع في مواقف مماثلة.

وحملت تدوينة نجاة الوافي تلميحا إلى أن ما حصل لها كان بفعلة فاعل وفق سيناريو مرتب، وقالت: أظن أننا كلنا معرضات ومعرضون للوقوع في مواقف مماثلة، ووفق سيناريوهات مرتبة، فنصدم حين نكتشف أن بعضا ممن نحبهم ونثق فيهم ليسوا كما نراهم، بل إن في قلبهم غيض وضغينة “.

ووجهت الوافي في تدوينتها على أنستغرام الشكر لكل من وقف بجانبها، مضيفة :” يصعب علي أن أجد الكلمات المناسبة لأوفي بها حق الأصدقاء والأقرباء والغيورين على الحقيقة، من أصدقائي وأصدقاء أصدقائي وأهلي وإخوتي وأسرتي قاطبة، وعموما كل الذين وضعوا في الثقة، ولم يشكوا لحظة في أخلاقي ومبادئي، وأعطوني حقي في الانصاف والعدل وإعادة الاعتبار “.

وزادت الوافي:” لقد عشت تجربة كنتم فيها الأبطال الحقيقيون بالنسبة لي، كإنسانة أولا وكأم وأخت وصديقة وجارة، قبل أن أكون فنانة أحبها جزء من الجمهور المغربي العزيز، وأعطت ما تمكنت من عطاء، وتأمل في المزيد من الإسهام في إغناء الحقل الفني المغربي”.

وقضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قبل مدة قصيرة، ببراءة الممثلة نجاة الوافي، والمخرج سعيد خلاف من تهمة التحريض على الفساد.

وكانت تهمة الخيانة الزوجية قد أسقطتها المحكمة في شتنبر 2019، بقرار من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.

وتوبعت نجاة الوافي والمخرج سعيد خلاف، بعد شكاية تقدم بها زوج الممثلة المغربية، يتهمها فيها بالخيانة الزوجية.