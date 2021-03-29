الأردن: أمن العراق واستقراره ضرورة لأمن جميع المنطقة

بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، أن أمن العراق واستقراره ضرورة لأمن جميع المنطقة.

وقال الصفدي خلال مؤتمر صحافي مع نظيريه العراقي والمصري في بغداد، إن "أمن العراق واستقراره ضرورة لأمن جميع المنطقة ونتطلع إلى قمة فاعلة لتعزز العمل الثلاثي".

وأضف أن "مخرجات القمة الثلاثية ستكون خطوة لتعزيز العمل العربي المشترك"، مشدداً بالقول "نقف مع العراق لتجاوز كل الصعاب".



وشهدت بغداد اليوم الاثنين، عقد اجتماع بين وزارء خارجية العراق ومصر والاردن، لبحث القضايا الاقتصادية والإقليميّة والدولية.