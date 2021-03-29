القضاء يعلن اكتمال تشكيل المحكمة الاتحادية العليا

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، اكتمال تشكيل المحكمة الاتحادية العليا.

وقال المجلس في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "القضاة المنصوص على مناصبهم في قانون تعديل الأمر رقم (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) كلا من رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي، أعلنوا عن اكتمال تشكيل المحكمة الاتحادية العليا ورفع الأسماء إلى رئيس الجمهورية لاصدار المرسوم الجمهوري بتعينهم".



وكانت الأسماء، بحسب البيان، وفق التشكيل الاتي "القاضي جاسم محمد عبود _رئيس هيئة الإشراف القضائي بمنصب رئيس المحكمة، القاضي سمير عباس _رئيس محكمة جنايات الانبار بمنصب نائب رئيس المحكمة، القاضي غالب عامر - رئيس محكمة استئناف واسط بمنصب عضو أصيل في المحكمة، القاضي حيدر جابر - رئيس محكمة استئناف النجف بمنصب عضو أصيل في المحكمة، القاضي الدكتور حيدر علي نوري - المشرف القضائي بمنصب عضو أصيل في المحكمة، والقاضي خلف احمد رجب - رئيس الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين بمنصب عضو أصيل في المحكمة".



وتضمنت الأسماء أيضاً "القاضي أيوب عباس آل ورقة - عضو منتدب في محكمة التمييز بمنصب عضو أصيل في المحكمة، القاضي الدكتور عبد الرحمن سليمان - رئيس محكمة جنايات دهوك بمنصب عضو أصيل في المحكمة، القاضي جاسم جزاء - رئيس محكمة استئناف السليمانية بمنصب عضو أصيل في المحكمة، القاضي عادل عبد الرزاق - رئيس محكمة استئناف البصرة بمنصب عضو احتياط في المحكمة، القاضي خالد طه رئيس محكمة استئناف الكرخ بمنصب عضو احتياط في المحكمة، القاضي منذر ابراهيم - عضو منتدب في محكمة التمييز بمنصب عضو احتياط في المحكمة، والقاضي طاهر سليمان - رئيس محكمة أحداث دهوك بمنصب عضو احتياط في المحكمة".

