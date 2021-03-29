اجتماع بغداد الوزاري.. ملفات أربع دول عربية على طاولة الحوار

بغداد - ياسين صفوان - بحث وزراء خارجية العراق، مصر، والأردن، اليوم الاثنين، القضايا الاقتصادية والإقليميّة والدولية.

وقال متحدث وزارة الخارجية، أحمد الصحاف في بيان ورد إلى الخليج 365، إن "وزراء خارجية العراق، والأردن، ومصر يناقشون القضايا الاقتصادية، والإقليميّة، والدوليّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك، وتطوُّرات الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك القضيّة الفلسطينيّة، والأزمة السوريّة، والحرب على الإرهاب، ومستجدات الأزمة اليمنيّة، والليبيّة".

