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اجتماع بغداد الوزاري.. ملفات أربع دول عربية على طاولة الحوار

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بغداد - ياسين صفوان - بحث وزراء خارجية العراق، مصر، والأردن، اليوم الاثنين، القضايا الاقتصادية والإقليميّة والدولية.
وقال متحدث وزارة الخارجية، أحمد الصحاف في بيان ورد إلى الخليج 365، إن "وزراء خارجية العراق، والأردن، ومصر يناقشون القضايا الاقتصادية، والإقليميّة، والدوليّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك، وتطوُّرات الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك القضيّة الفلسطينيّة، والأزمة السوريّة، والحرب على الإرهاب، ومستجدات الأزمة اليمنيّة، والليبيّة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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