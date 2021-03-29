انت الان تتابع خبر الاعرجي يؤكد ضرورة تضافر الجهود لإنجاح مبادرة 'الحوار الوطني' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي، اليوم الاثنين، على ضرورة إنجاح مبادرة الحوار الوطني، بما يخدم مصلحة العراق وشعبه.
وقال مكتب الاعرجي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "التقى، اليوم الإثنين، محمود المشهداني، حيث تم بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، فضلا عن مناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي".
كما تطرّق اللقاء، إلى "مبادرة الحوار الوطني التي دعا اليها رئيس الوزراء، وأهمية تعاون الجميع من أجل إنجاحها، بما يخدم مصلحة العراق وشعبه".
وختم اللقاء بالتأكيد على "ضرورة تضافر جهود الجميع، لتعزيز أمن واستقرار العراق، وتحقيق آمال وتطلعات جميع العراقيين".
كما تطرّق اللقاء، إلى "مبادرة الحوار الوطني التي دعا اليها رئيس الوزراء، وأهمية تعاون الجميع من أجل إنجاحها، بما يخدم مصلحة العراق وشعبه".
وختم اللقاء بالتأكيد على "ضرورة تضافر جهود الجميع، لتعزيز أمن واستقرار العراق، وتحقيق آمال وتطلعات جميع العراقيين".