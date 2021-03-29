المؤبد و15 عاما لخلية "داعش عين شمس" في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة مصرية، بالسجن على 9 متهمين بالانضمام وتأسيس خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابي بعين شمس، لمدد تتراوح بين المؤبد و15 عاما.

ووجه للمتهمين في القضية، المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش عين شمس" وحكم على 6 منهم بالمؤبد، والمشدد 15 سنة لـ 3 وإدراجهم على قوائم الإرهاب، اتهامات تتعلق بالسعي لتأسيس جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام وعمل خلايا عنقودية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، والاعتداء على الشرطة واستحلال دماء المسيحيين وأموالهم وممتلكاتهم.

كما وجه للمتهمين من الثاني وحتى التاسع جمع معلومات عن عدد من الضباط المتخصصين بتنفيذ أحكام قانون مكافحة الإرهاب وإلحاق الأذى بهم، والقيام بأعمال تحضيرية لارتكاب جريمة إرهابية بأن جمعوا معلومات عن عدد من الضباط من أفراد القوات المسلحة والشرطة ودار عبادة للمسيحيين تمهيدا لاستهدافهم.

وقضت محكمة جنايات أمن الدولة في مصر، المنعقدة بطرة (جنوب القاهرة)، بالسجن 10 سنوات لـ 11 متهما في قضية أمن دولة طوارئ جنايات العياط، لاتهامهم بأحداث شغب بمركز العياط، وقررت وضع المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم في يوم 11 نوفمبر عام 2016 ارتكبوا مع آخرين مجهولين عملا إرهابيا بأن تظاهروا واستخدموا القوة والعنف والترويع بداخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وألقوا الرعب بين المواطنين، وعرضوا حياتهم وحرياتهم للخطر.

كما قررت الدائرة الخامسة إرهاب، تأجيل محاكمة 10 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في اتهامهم بالانضمام لإحدى الخلايا العنقودية المسلحة التابعة للجان النوعية، لجلسة 10 أبريل المقبل للحكم.

وكانت النيابة العامة أحالت أعضاء "خلية عنقودية مسلحة" للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة (الإخوان) الإرهابية بتأسيس مجموعات عنقودية ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية ضد الجيش والشرطة والقضاء لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.

كما قررت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بطرة، اليوم الإثنين أيضا، تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان"، لجلسة الغد للمرافعة.

وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذي أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم "داعش" الإرهابي، وقيام المتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح ناري.