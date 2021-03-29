ماذا قال أوباما في نعي جدته ماما سارة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كتب الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، ناعيا جدته سارة، "أنا وعائلتي حزينون على فقدان جدتنا الحبيبة، سارة أوجويل أونيانغو أوباما".

وتوفيت سارة أوجويل أونيانغو أوباما، المعروفة لدى الكثيرين باسم "ماما سارة" عن عمر ناهز 99 عاما في كينيا.

وقال أوباما في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، "الجدة المعروفة لنا باسم داني أو الجدة، ولدت في الربع الأول من القرن الماضي، في مقاطعة نيانزا، على ضفاف بحيرة فيكتوريا، ولم تحصل على تعليم رسمي، وطبقا لعادات قبيلتها، فقد تزوجت من رجل أكبر بكثير بينما كانت في سن المراهقة فقط".

وتابع أوباما في رثاء جدته: "كانت تقضي بقية حياتها في قرية أليجو الصغيرة، داخل منزل صغير مبني من الطوب، من الطين والقش ودون كهرباء أو سباكة داخلية، وهناك قامت بتربية 8 أطفال، ورعت ماعزها ودجاجها، وزرعت مجموعة متنوعة من المحاصيل، وأخذت ما لم تستخدمه الأسرة لبيعه في السوق المحلي في الهواء الطلق".

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