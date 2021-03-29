شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن قاتل الحريري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن عضو مليشيا «حزب الله» سليم عياش لتورطه في عمليات تهدف إلى إلحاق الأذى بأشخاص أمريكيين. ونشر حساب برنامج مكافآت العدالة اليوم (الإثنين) مقطع فيديو توضيحيا عن عياش الذي حكم عليه في ديسمبر 2020 بـ5 أحكام متزامنة مدى الحياة لتورطه في تفجير شاحنة عام 2005 أسفرت عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. كما أدين في أغسطس 2020 بالقتل وارتكاب عمل إرهابي في ما يتعلق بمقتل الحريري و21 آخرين بالهجوم الذي وقع في بيروت. كما جرت محاكمته غيابياً وهو لا يزال طليقاً، فيما برأته المحكمة من 3 تهم لعدم كفاية الأدلة.

وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» في أغسطس 2020 أن عياش نفذ 4 اغتيالات على الأقل بأوامر من «حزب الله». ونقلت عن مسؤولين أمنيين حاليين وسابقين من الولايات المتحدة و3 دول أوروبية وشرق أوسطية قولهم: إن عياش كان عضوا في «الوحدة 121» المتخصصة بالاغتيالات.

وقال مسؤول سابق في الأمن القومي شارك في جهود جمع المعلومات الاستخباراتية بعد مقتل الحريري: «ليس هناك شك حول إشراف حزب الله على فريق الاغتيال».