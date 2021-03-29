شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم «داعش» الإرهابي ينشر الرعب في مدينة بالما شمال موزمبيق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت - أ ف ب

أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي الاثنين عن السيطرة على مدينة بالما الساحلية في شمال موزمبيق، إثر هجوم بدأه يوم الأربعاء وتخللته اشتباكات استمرت ثلاثة أيام وأوقعت عشرات القتلى والجرحى.

وقتل عشرات المدنيين في الأيام الأخيرة جراء الهجوم، فيما يستمر نزوح الآلاف من المنطقة مستخدمين كافة السبل المتاحة، وفق ما أفاد شهود ومصادر.

وأورد التنظيم الإرهابي في بيان نشرته حسابات موالية له على تطبيق تلجرام: شُنّ هجوم واسع الأربعاء على المدينة، حيث استمرت الاشتباكات ثلاثة أيام، استُخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، وتمت مهاجمة ثكنات عسكرية ومقرات حكومية.

وأسفر الهجوم وفق البيان عن السيطرة على المدينة بما فيها، بعد قتل العشرات من الجيش الموزمبيقي، وإصابة العشرات، عدا عن السيطرة على مبان ومصانع وشركات وبنوك حكومية.

وتقع المدينة الساحلية الصغيرة على مسافة نحو 10 كيلومترات من مشروع غاز ضخم تديره مجموعة توتال، يتوقع أن يبدأ الإنتاج فيه خلال عام 2024.

وهاجم إرهابيون سبق أن بايعوا تنظيم «داعش» الإرهابي، المدينة من ثلاث جبهات، وهم ينشرون الرعب منذ 2017 في محافظة كابو ديلغادو المحاذية لتنزانيا.

إثر ذلك، أعلِن عن فقدان أكثر من مئة شخص، وفق ما قال الباحث في معهد الدراسات الأمنيّة في بريتوريا مارتن إوي، موضحاً أنّ الوضع لا يزال ضبابياً.

وقال شهود لمنظمة حقوقية إنّ المهاجمين أطلقوا النار في كل مكان على الناس والمباني، تاركين وراءهم الجثث في الشوارع.