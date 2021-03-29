شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الزكاة للاجئين يغيث أكثر من مليوني نازح حول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي- محمد ياسين:

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تقديمها الدعم ل 2.1 مليون لاجئ ونازح داخلياً من الفئات الأكثر احتياجاً من خلال تبرعات الزكاة والصدقة؛ وذلك بفضل مساهمات المؤسسات الشريكة والمتبرعين في المنطقة والعالم.

وأصدرت المفوضية، الاثنين، تقريرها السنوي للعمل الخيري الإسلامي تحت عنوان «العمل الخيري الإسلامي: بارقة أمل في حياة النازحين قسراً حول العالم»، مسلطاً الضوء على الأثر الإيجابي لتبرعات الزكاة والصدقة والصدقة الجارية التي تسلمتها المفوضية عبر صندوق الزكاة للاجئين. وكشف التقرير أن تبرعات الزكاة قد ازدادت خلال عام 2020 بنسبة 12.5% مقارنة بعام 2019، مما أدى إلى زيادة عدد المستفيدين من أموال الزكاة بنسبة 59%.

وقال الدكتور مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، خلال مشاركته في المؤتمر، إننا نشهد نجاح مفوضية اللاجئين ضمن جهودها في الاستجابة الإنسانية في الاعتماد على مبادئ الاقتصاد الإسلامي، الذي ينطوي على نظرة شمولية للحياة ويحقق التنمية الاجتماعية الشاملة، والمبني على أسس نبيلة وأخلاق حميدة وعدالة اجتماعية. وأضاف: مع قدوم أكثر من 50% من اللاجئين والنازحين من دول منظمة التعاون الإسلامي، استجاب المجتمع الإسلامي بسخاء تجاه صندوق الزكاة للاجئين التابع للمفوضية، لا سيما بسبب تداعيات الجائحة، ولا تزال الحاجة قائمة لتغطية النفقات والاحتياجات المتوافقة مع الزكاة. وينقسم العدد الإجمالي للمستفيدين من صندوق الزكاة للاجئين البالغ 2.1 مليون مستفيد إلى 1.6 مليون شخص حصلوا على أموال الزكاة في عشر دول؛ وهي: اليمن، ولبنان، وبنجلاديش، والأردن، ومصر، والعراق، وموريتانيا، والهند، والنيجر، وباكستان، فيما استفاد نصف مليون شخص من الصدقات والصدقات الجارية في عدة بلدان منها تشاد، والسودان، وإثيوبيا.

من جانبه، قال خالد خليفة، مستشار المفوض السامي للتمويل الإسلامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي: «نود أن نعرب عن امتناننا العميق للدعم غير المسبوق الذي أظهره المانحون والمؤسسات الشريكة والثقة التي منحونا إياها، مما مكّننا من مساعدة أكثر من مليوني لاجئ ونازح»، مؤكداً أن هذا الأثر المتزايد يدل على الدور المحوري للعمل الخيري الإسلامي في الاستجابة للأزمات الإنسانية الملحّة. نتطلع قدماً إلى توسيع رقعة برامجنا لتقديم الحلول الفاعلة والمبتكرة في الاستجابة الإنسانية لاحتياجات اللاجئين والنازحين قسراً.