شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تُجبر اللاجئين الفارين من الضربات الجوية في ميانمار على العودة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كارين (ميانمار) - رويترز

قالت جماعتان للنشطاء الاثنين إن السلطات التايلاندية أجبرت آلاف اللاجئين الفارين من الهجمات الجوية للجيش في ميانمار المجاورة على العودة إلى ولاية كارين جنوب شرق ميانمار.

وفرَّ آلاف مطلع الأسبوع بعد أن هاجمت طائرات مقاتلة قرى قرب حدود تايلاند تسيطر عليها جماعة عرقية مسلحة شنت هجوماً على موقع للجيش عقب الانقلاب العسكري في ميانمار أول فبراير/شباط.

وقال ديفيد يوبانك، مؤسس جماعة (فري بورما رينجرز)، إن 2009 أشخاص أُجبروا على العودة إلى مخيم للنازحين على جانب ميانمار من الحدود عند الساعة 6:15 مساء بالتوقيت المحلي.

وكان اللاجئون يعيشون في ذلك المخيم منذ نزوحهم من بيوتهم في هجمات وقعت في وقت سابق، وقال مارك فارمانر، رئيس منظمة «بورما كامبين» في المملكة المتحدة: «ما زالت هناك مقاتلات في سماء المنطقة».

وكتب سوناي فاسوك، كبير الباحثين في هيومن رايتس ووتش تايلاند، على تويتر: «قسوة تايلاند والتصرف غير القانوني يجب أن يتوقفا الآن».

من جهته قال مسؤول إقليمي تايلاندي من منطقة ماي هونج سون، طلب عدم نشر اسمه، إن «المجموعة لم تجبر على العودة»، وأضاف: «هم في أراضي تايلاند على ضفاف نهر سالوين، لكنهم لم يتقدموا أبعد من ذلك. المنطقة تخضع لإدارة الجيش».

وفي وقت سابق الاثنين، قال رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا إن حكومته على استعداد لقبول لاجئين، رافضاً مزاعم تفيد بأن تايلاند تدعم المجلس العسكري في ميانمار، وقال للصحفيين: «ليس هناك من يدعم استخدام العنف ضد الناس».

وكشفت جمعية مساعدة السجناء السياسيين عن أن «قوات الأمن في ميانمار قتلت 459 شخصاً على الأقل منذ الانقلاب، مع سعيها لسحق الاحتجاجات».

وفرَّ المئات، بمن فيهم سياسيون من الحكومة المدنية السابقة، من المناطق المركزية، ولجأوا إلى أراض تخضع لهيمنة جماعات عرقية مسلحة.