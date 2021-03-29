شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء اللبناني يحقق في اتهامات بتعذيب لاجئين سوريين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت- ”الخليج 365”:

طلب النائب العام التمييزي اللبناني القاضي غسان عويدات، الاثنين، من المحكمة العسكرية التحقيق حول تقرير منظمة العفو الدولية التي اتهمت قوى الأمن بتعذيب لاجئين سوريين جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم «الإرهاب». ووثقت منظمة العفو في تقرير نشرته، الثلاثاء، بعنوان «كم تمنيت أن أموت»، انتهاكات طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم أربعة أطفال، تم توقيفهم بين عامي 2014 و2021، بتهم «الإرهاب»، ستة منهم ما زالوا قيد الاعتقال. وقالت إن قوى الأمن استخدمت بعض «أساليب التعذيب المروّعة». ووجهت الاتهام بشكل أساسي إلى مخابرات الجيش. وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام إن عويدات «طلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إجراء التحقيق حول ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية حول توقيف وتعذيب اللاجئين السوريين بقضايا إرهاب، سنداً لأحكام القانون رقم 65» المتعلق ب«معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة».

وتضمنت أساليب التعذيب، وفق المنظمة، «ضربا بالعصي المعدنية، والكابلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية». وتحدث محتجزون عن «تعليقهم رأساً على عقب، أو إرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة لفترات مطولة من الوقت».

وحرم المحتجزون من «المحاكمة العادلة»، وفق المنظمة التي قالت إنه «في حالات عدة، اعتمد القضاة اعتماداً شديداً على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب».

ويقدر لبنان عدد اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه بنحو 1,5 مليون لاجئ، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين.