شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل لقاحاً للوقاية من «كورونا» بجرعة واحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

قالت وكالة تاس الروسية، الاثنين، إن وزارة الصحة سجلت لقاح «سبوتنيك-لايت»، وهو نسخة من اللقاح الروسي للوقاية من «كوفيد-19»، ولكن بجرعة واحدة.

وكانت روسيا قالت الأسبوع الماضي، إن التجارب السريرية للقاح السريع الذي وصفته بأنه حل مؤقت ممكن لمساعدة الدول التي تعاني من ارتفاع معدلات الإصابة على المضي قدماً في التطعيم.

وقالت موسكو، إن لقاح (سبوتنيك-في) الروسي الذي يؤخذ على جرعتين سيظل هو اللقاح الرئيسي المستخدم في روسيا.