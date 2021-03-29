شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة إندونيسيا تضبط متفجرات مرتبطة بهجوم على كنيسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاكرتا - رويترز

قالت قناة كومباس التلفزيونية الإخبارية: إن الشرطة الإندونيسية عثرت خلال مداهمة خارج العاصمة جاكرتا، الاثنين، على متفجرات لها علاقة بهجوم انتحاري يوم الأحد على كاتدرائية في جزيرة سولاويسي.

وأضافت: إن المداهمات نُفذت في عدة مناطق بعد الهجوم الذي وقع في مدينة ماكاسار.

والمهاجمان هما القتيلان الوحيدان في الهجوم الذي أوقع 19 مصاباً، ووقع قبيل انتهاء قداس في أول أيام أسبوع «عيد القيامة».

من جهتها، قالت الشرطة يوم الأحد، إن المهاجمين رجل وامرأة ينتميان إلى جماعة تسمى (أنصار الدولة)، والتي تستلهم فكر تنظيم «داعش» الإرهابي، ويُشتبه في تنفيذها هجمات انتحارية على كنائس وموقع للشرطة، مما أودى بحياة 30 شخصاً على الأقل في مدينة سورابايا عام 2018.

واعتقلت الشرطة يوم الأحد أربعة يُشتبه في أنهم من أعضاء الجماعة فيما يتعلق بالهجوم على الكنيسة.

وكانت الشرطة قد اعتقلت نحو 20 يُشتبه في انتمائهم للجماعة في يناير/ كانون الثاني، وتعتقد السلطات أن الجماعة شاركت في هجوم انتحاري مزدوج على كنيسة بالفلبين عام 2019، مما أسقط أكثر من 20 قتيلاً.

ومدينة ماكاسار هي أكبر مدينة على جزيرة سولاويسي، وتعكس التكوين الديني لإندونيسيا التي تعد أكبر دولة إسلامية؛ من حيث عدد السكان، وبها أقلية كبيرة من المسيحيين وأتباع الديانات الأخرى.