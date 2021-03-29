شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار ممثل للبرلمان اليمني في المجلس العالمي للتسامح والسلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفق المجلس العالمي للتسامح والسلام والبرلمان اليمني على اختيار ممثل للأخير في المجلس. وتم ذلك خلال اجتماع أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، مع وفد برلماني يمني رفيع المستوي، برئاسة الشيخ بكيل بن ناجي الصوفي عضو مجلس النواب رئيس مصلحة شؤون القبائل اليمنية خلال جلسة نقاش حول تطورات الوضع في اليمن والخطوات الدبلوماسية والاستراتيجية المهمة تجاه استقرار اليمن؛ وذلك من أجل ترشيح عضو برلماني يمني يكون ممثلاً عن البرلمان اليمني بالمجلس العالمي للتسامح والسلام.

وضم الوفد: النائب بكيل بن ناجي الصوفي عضو مجلس النواب رئيس مصلحة شؤون القبائل اليمنية، والنائب عبد الرحمن علي فتح الله العشبي، والبرلماني عبد الرحمن صالح معزب، والبرلماني علي قائد الوافي، والبرلماني إبراهيم شعيب الفاشق، أعضاء مجلس النواب اليمني.

وثمن أحمد بن محمد الجروان، مبادرة المملكة العربية السعودية الإيجابية، لإنهاء الأزمة اليمنية عبر التوصل لحل سياسي شامل يراعي الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية لليمن الشقيق.

من جانبه، أشاد النائب بكيل بن ناجي الصوفي عضو مجلس النواب رئيس مصلحة شؤون القبائل اليمنية، بالجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس العالمي للتسامح والسلام وتوسعاته الدولية لنشر قيم السلام والتسامح على مستوي عالمي وليس فقط على النطاق العربي والاقليمي، معرباً عن أمله في الانضمام إلى المجلس لما له من دور كبير في دعم واستقرار اليمن.

وتم الاتفاق على أن يقوم البرلمان اليمني بعقد اجتماع عاجل لأعضائه من أجل اختيار ممثل عنه في المجلس العالمي للتسامح والسلام. (وام)