شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة بطلاً لدوري شباب اليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

توج فريق الشارقة بلقب دوري الشباب لكرة اليد بالعلامة الكاملة (24 نقطة من 24) بفوزه الكبير على الوصل 40-25، ليصعد إلى منصة التتويج للمرة الـ15 في تاريخه والرابعة توالياً.

وحل شباب الأهلي وصيفاً برصيد 20 نقطة، بعدما كان خسر أمام الشارقة ذهاباً وإياباً.

جرت مراسم التتويج بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ونبيل عاشور رئيس اتحاد كرة اليد، ومحمد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة، ومشرف اللعبة جاسم محمد عبدالله.