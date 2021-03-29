شكرا لقرائتكم خبر عن محمد القرقاوي: الإعلام الوطني قادر بخطاب واعٍ على نقل الإنجازات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحضور محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ناقش فريق الإعلام الوطني، عدداً من المبادرات والمواضيع الهادفة إلى تطوير منظومة الإعلام الإماراتي، واستعرض التوجهات التنموية الجديدة لدولة الإمارات، ودور المنظومة الإعلامية الوطنية في دعمها.

وأكد القرقاوي، خلال الاجتماع الدوري للفريق، الذي عقد الإثنين في أبراج الإمارات، أن المرحلة الماضية، شهدت جهداً كبيراً من مختلف فرق العمل والمؤسسات في الدولة، من أجل رسم التوجهات التنموية للإمارات خلال المرحلة المقبلة. وقد جاءت خلوة عام الخمسين بنتائجها في وضع إطار استراتيجي لرؤية الدولة مكملة لهذه الجهود، للاستمرار في تحقيق المستهدفات الوطنية ومواصلة مسيرة الإنجازات وتسريعها والعبور بكل ثقة واقتدار نحو الخمسين عاماً المقبلة.

وأشار إلى أن الدور الحيوي والمحوري للإعلام الوطني، جسراً للتواصل وإبراز القصص الناجحة، قادر عبر خطاب إعلامي واع ومؤثر، على نقل إنجازات الإمارات في مختلف المجالات. لافتاً إلى أهمية حشد الجهود والإمكانات في مختلف مؤسسات الدولة الإعلامية، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات المحلية والعالمية، للتعبير عن مسيرة الإمارات التنموية وطموحها غير المحدود في أن تكون الدولة الأكثر تميزاً والأفضل في كل المجالات خلال الـ50 عاماً المقبلة.

وأعرب القرقاوي، عن تفاؤله وثقته بفريق الإعلام الوطني، وبكل العاملين في هذا القطاع المهم والحيوي، للمحافظة على الريادة والتميز إقليمياً وعالمياً، والحفاظ على الصدقية التي يحظى بها الإعلام الإماراتي. معرباً عن تطلعه إلى المزيد من التقدم والازدهار لمسيرة الإعلام في الدولة.

وناقش الاجتماع عدداً من الأفكار والمقترحات المعنية بصياغة تصور متكامل لواقع القطاع الإعلامي ومستقبله، مع الأخذ في الحسبان، المتغيرات الكثيرة التي نتجت عن المرحلة الماضية، وتأثيراتها في القطاعات كافة. فضلاً عن استعراض مجموعة من البرامج وخطط العمل المتطورة القادرة على التعاطي بفعالية مع المستجدات، وتطويعها بغية الاستفادة منها على النحو الأمثل، لمواكبة توجهات رؤية الإمارات للخمسين عام المقبلة، وبما يعززمكانة الدولة إقليمياً وعالمياً.

حضر الاجتماع سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، رئيس فريق الإعلام الوطني، ومحمد جلال الريسي، المدير العام لوكالة أنباء الإمارات، وجابر اللمكي، نائب رئيس الإدارة التنفيذية للاتصال الدفاعي في وزارة الدفاع، ومقصود كروز، مستشار الاتصال الاستراتيجي بوزارة شؤون الرئاسة، وطارق علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وأحمد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، وعبدالرحيم النعيمي، المدير العام بالإنابة لشركة أبوظبي للإعلام، ومحمود الرشيد، المدير العام لشبكة الإذاعة العربية، وحمد الكعبي، رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد»، ومنى بوسمرة، رئيسة التحرير المسؤولة في صحيفة «البيان»، وسامي الريامي، رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، ورائد برقاوي، رئيس التحرير التنفيذي في صحيفة ”الخليج 365”، ومينا العريبي، رئيس تحرير «ذاناشونال»، ونسرين فاخر، نائبة رئيس تحرير صحيفة «الرؤية»، وعبدالحميد أحمد، رئيس تحرير صحيفة «غلف نيوز».

ويعد فريق الإعلام الوطني، الذي اعتمده قرار من مجلس الوزراء، لجنة وطنية تعمل تحت إدارة المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، ويضم في عضويته مجموعة من الفاعلين والمؤثرين في المشهد الإعلامي في الدولة، بهدف تطوير رؤية استراتيجية جديدة للإعلام الإماراتي، خلال المرحلة القادمة، واقتراح الأفكار والمبادرات الكفيلة بدعم المنظومة الإعلامية بمختلف مكوناتها.

ويختص الفريق، باقتراح الأفكار والمبادرات اللازمة لتعزيز وتطوير الإعلام الإمارات، بما يتناسب مع المكانة والأهمية الاستراتيجية المتزايدة للدولة إقليمياً وعالمياً، عبر تحليل الواقع الإعلامي، وتحديد التحديات الحالية وطرق معالجتها، واستكشاف الفرص المستقبلية للنمو والازدهار للاستفادة منها على النحو الأمثل. (وام)