شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد للحمادي: أنت مثال وقدوة للإماراتيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود محسن

فاجأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرقيب أحمد حسن الحمادي، من مرتب إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بمكالمة هاتفية، أعرب فيها عن شكره للمساعدة التي قدمها الشرطي لمقيم عربي، تعطلت مركبته على أحد شوارع الإمارة، أثناء مروره وتأدية مهامه.

وتداولت منصات مواقع التواصل، مقطع فيديو، يظهر فيه الحمادي، خلال تلقيه المكالمة، حيث قال له صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد «أنا متصل يا أحمد عشان بس أسلم عليك، وأسمع صوتك وأشكرك على الأخبار الطيبة، اللي تشرف بلادك، وتشرف أهلك، وتشرفنا نحن. وأننا نفتخر بك ونفتخر بأمثالك».

وتابع سموّه «يحفظك ربي، بيتك طيب ومرباك في بيت طيب، الله يحفظك ويجعلك من أهل الجنة، أنت يا ولدي مثال وقدوة، يحتذى به من إخوانك الإماراتيين».

وأعرب سموّه، عن استعداده لتلبية كل احتياجاته. وأرسل عبر اتصاله التحية والسلام لجميع أفراد أسرة الشرطي، الصغار والكبار والجميع، مؤكداً أنه سيكون في غاية السعادة بمقابلة الحمادي.

وأكد الحمادي، أن المكالمة أدخلت السعادة في نفسه وأفراد أسرته، وأنها كانت مقابلة شخصية مع سموّه. مشدداً على أن مبادرته لم تكن إلا اقتداءً بسموّه في مواقفه التي يتعلم منها جميع أبناء الإمارات، وأنهم مستمرون على هذا النهج في مواقفهم الحياتية والعملية.