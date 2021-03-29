شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز هيكل «انعكاسات».. الجناح السويسري في «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - حمدي سعد

قال ماسيمو بادجي السفير السويسري لدى دولة الإمارات والبحرين، إن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وسويسرا يصل إلى نحو 73.6 مليار درهم (17 مليار يورو)، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السويسرية في الإمارات نحو 62.39 مليار درهم (17 مليار دولار)، مشيراً إلى استحواذ 3 قطاعات على النسبة الأكبر من صادرات سويسرا إلى الإمارات، وهي الآلات والأدوية والساعات، كما تأتي سويسرا ضمن قائمة أكبر الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية في الإمارات.

وتوقع بادجي في تصريحات صحفية على هامش إعلان سويسرا استكمال الأعمال الإنشائية الخارجية لجناحها في «إكسبو 2020 دبي» تعافي التبادل التجاري بين الإمارات وسويسرا قريباً، لاسيما مع تركيز الشركات السويسرية على الاستثمارات والأعمال طويلة المدى، كما أن سويسرا قد رسخت حضورها في الإمارات باعتبارها الدولة الأفضل في المنطقة وشمال افريقيا في التجارة الاستثمارات.

وأشار إلى أن ارتفاع الطلب على الأدوية السويسرية في الإمارات حد من تأثير جائحة «كوفيد-19» على الصادرات السويسرية إلى الدول.

السفر والالتقاء

وأعرب عن ثقة سويسرا في نجاح «إكسبو2020 دبي» على الرغم من الصعوبات التي واجهت العالم، حيث سيساهم الحدث في تلبية احتياجات سكان العالم في السفر والالتقاء من جديد وبصورة مباشرة، مؤكداً أنه ومع نجاح دولة الإمارات في التعامل بكفاءة مع تداعيات «كوفيد-19» نثق بقدرة الدولة على استضافة شعوب العالم في«إكسبو» بالصورة الأفضل والتي ستمثل دورة استثنائية في تاريخ الحدث العالمي.

وأكد السفير السويسري على أن العالم بحاجة ماسة للتفكير وللتفاعل المباشر ومشاركة التجارب والحلول تجاه التحديات وما يمكن تقديمه في المستقبل، ومن هنا يأتي دور «إكسبو2020 دبي» في صنع صورة جديدة لمستقبل أفضل وبث روح التفاؤل والأمل بين الناس.

خطوة متقدمة

ونظم الجناح السويسري مؤتمراً صحفياً بمناسبة استكمال أعماله الهيكلية استعداداً لانطلاق إكسبو 2020 دبي، حيث يشكل هذا الإنجاز في العمليات الإنشائية خطوة متقدمة نحو الافتتاح الرسمي للجناح في أكتوبر 2021. ومع قرب إيقاف أعمال البناء الإنشائية في المشروع، سيتواصل العمل لوضع اللمسات الأخيرة، بما في ذلك استكمال الديكورات الداخلية والمساحات الخضراء خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويضم الجناح هيكلاً مؤقتاً صمم على شكل مكعب مستوحى من الخيام البدوية، ويعتمد في الوقت ذاته الممارسات المستدامة للمباني بما في ذلك السقالات والمنسوجات المستدامة، فضلاً عن مواقع الجلوس في حديقة الجناح والتي تم صنعها من الخرسانة المعاد تدويرها.

وقال مانويل سالتشلي المفوض العام للجناح السويسري ورئيس لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي: «إن العمل الذي تم استكماله حتى الآن ضخم»، مشيراً إلى أن دور الجناح لن يقتصر على تقديم لمحة عن سويسرا فحسب، بل سيشكل منصة مميزة لتوطيد العلاقات القيّمة وخلق مسارات تعاون جديدة لمستقبل مشترك ومستدام.

ويقوم الجناح السويسري على فكرة تقديم انعكاسات لمعالم سويسرا الرئيسية والتي تضم الثقافة، والطبيعة والابتكارات، من خلال مجموعة من العناصر التي تشمل المساحات الخضراء الفريدة المنتشرة في سويسرا، فضلاً عن كون الدولة منصة للتكنولوجيا والابتكار والإنجازات العلمية وعلى ضوء الرحلة المقسمة على ثلاث مراحل أساسية، سيحظى الزوّار بفرصة الاستمتاع بسويسرا عبر تجولهم في الجناح.

مشروع «انعكاسات»

وتم تنفيذ تصميم مشروع الجناح «انعكاسات» بواسطة فريق سويسري ضم شركة «أو أو أس أيه جي»، وبيل برات بارتنر أيه جي للديكور المسرحي، ولورنز اوجستر لاندسكيبنج لأعمال المساحات الخضراء، في حين تم بناء الجناح من قبل المقاول العام إكسبو موبيليا، كما دعمت هذه الأعمال بوساطة مجموعة من الشركاء من القطاع الخاص.

وتعتبر سويسرا أول دولة أكدت مشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي ويقدم الجناح السويسري «انعكاسات» ليقدم تجربة للتنقل في أنحاء سويسرا باعتبارها أرضاً مليئة بالروائع الجمالية ومنصة تكنولوجية وابتكارية من خلال استعراض التميّز الذي تحظى به الجامعات السويسرية، والشركات الناشئة وكذلك عبر إقامة الفعاليات المشتركة مع شركاء محليين.

ويعتمد الجناح السويسري نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث سيروج للقدرات الاقتصادية السويسرية وجاذبيتها لدولة الإمارات، الشريك التجاري الأهم في منطقة الشرق الأوسط.