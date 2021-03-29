شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يهزم أوزبكستان في طشقند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

فاز المنتخب العراقي لكرة القدم على نظيره الأوزبكستاني 1-صفر في مباراة ودية جرت بينهما في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وسجل هدف المباراة الوحيد البديل شيركو كريم في الدقيقة 56 إثر تسديدة قوية نفذها علاء مهاوي، أبعدها الحارس الأوزبكي بعشوائية وعادت إلى شيركو كريم الذي سددها مرة جديدة مرت من تحت يدي الحارس.

وقدّم المنتخب العراقي مباراة جميلة وتمكن من تهديد المرمى الأوزبكي أكثر من مرة وضاعت منه العديد من الفرص التي كان يمكن أن تزيد من رصيده من الأهداف، فيما حاول المنتخب الأوزبكي إدراك التعادل، إلا أن محاولاته باءت بالفشل.

وأبدى السلوفيني سريشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب العراقي سعادته الكبيرة بأداء اللاعبين، وكذلك بنتيجة المباراة، كما ابدى رضاه عن اللاعبين الشباب الذين شاركوا في اللقاء.