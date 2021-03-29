شكرا لقرائتكم خبر عن «بيليبلي» الصينية تهوي 2.2% في اليوم الأول من التداول في هونج كونج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت أسهم شركة الفيديو والألعاب الصينية «بيليبلي» Bilibili على انخفاض 2.2% عند 101 دولار في اليوم الأول من التداول، في بورصة هونج كونج.

وكانت الشركة المدرجة أيضاً في بورصة ناسداك، قد جمعت حوالي 2.6 مليار دولار بعد تسعير أسهمها عند حوالي 103 دولارات الأسبوع الماضي.

وتواصل نزيف أسهم «بيليبلي»، ليصل إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند نحو 96 دولاراً، أي ما يقرب من 7% أقل من سعر العرض في التعاملات المبكرة. إلى أن محا السهم بعض تلك الخسائر، وأغلق أخيراً عند حوالي 102 دولار، بانخفاض 1%.

يأتي ظهور بيليبلي الأول في هونج كونج، وسط تصاعد التوترات مجدداً بين واشنطن وبكين الأسبوع الماضي، إثر اعتماد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قانوناً يقضي بفرض مزيد من التدقيق التنظيمي في الداخل على الشركات الصينية، نتج عنه حالات بيع كبيرة لأسهم التكنولوجيا الصينية في وول ستريت الأسبوع الماضي، وخسارة بعض أكبر الأسماء المدرجة في القائمة المزدوجة مليارات الدولارات، في غضون أيام قليلة.

ويمنح القانون الجديد السلطات الأمريكية الحق في شطب بعض الأعمال الأجنبية، التي تتعارض مع القواعد. ما أدى إلى نزوح عدد من الشركات الصينية في الولايات المتحدة، بما فيها شركة «علي بابا» و«بايدو»، إلى بورصة هونج كونج لتفعيل إدراجات مزدوجة. (وكالات)