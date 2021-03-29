حزب حماة الوطن يشيد بنجاح مصر فى تعويم السفينة البنمية بقناة السويس

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القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب حماة الوطن بنجاح مصر فى تعويم السفينة البنمية بقناة السويس، موجها الشكر للرئيس السيسى والدولة المصرية وقيادتها والقوات المسلحة والعاملين بقناة السويس على الجهد الذى تم بذله ليل نهار لتعويم السفينة.

وقال الحزب فى بيان له، أن المصريين تابعوا بكل فخر واعتزاز محاولات وجهود الخبراء المصريين لتعويم السفينة وإعادة فتح الملاحة بقناة السويس رغم التعقيد الفنى الهائل الذى أحاط بهذه العملية من كل جانب، متابعا :" هذا ويؤكد أننا قادرين على تحمل المسئولية حتى فى أصعب الظروف وأن الشعب المصرى الذى عبر الساتر الترابى وخط بارليف لا يستعصى عليه تحريك جنوح السفينة".

و لفت الحزب إلى أنه رغم كل الأحداث والوقائع شبه الممنهجة التى مر بها الوطن خلال الفترة الراهنة والتى استغلها قوى الشر لتقليص حجم الجهود المبذولة ومحاولة تشويه صورة الدولة ومؤسساتها الوطنية الا أن المصريين دائما قادرين على تفويت الفرصة على كل حاسد وحاقد يحاول أن يسشتغل تلك الظروف والأزمات، مؤكدا أن الوطن يمضى للأمام وأن معدن الشعب المصرى يعرف فى الشدائد.

وذكر حزب حماة الوطن أن ما حدث بأياد مصرية هو أبلغ رد على الحملات التى تتعمد الإساءة إلى الدولة المصرية وأن هذه المحنة أثبتت أن الدولة المصرية قادرة على الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية فى قناة السويس.