شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة لـ"لجنة شباب النواب": اتخذنا كافة الاستعدادات لأولمبياد طوكيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، لمناقشة استعدادات الاتحادات الرياضية المختلفة لأولمبياد طوكيو 2021، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية المختلفة .

وقال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن اجتماع اليوم من أهم الاجتماعات، حيث يهدف فى المقام الأول لتذليل كافة العقبات التي تواجه أي من البعثات الرياضية المختلفة .

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن لجنة الشباب والرياضة، من اللجان الفاعلة وتسعي لتطوير الرياضة المصرية، وهو نفس هدف الوزارة، حيث يسعي الجانب التشريعي والتنفيذي للعمل علي تطوير الرياضة المصرية .

وأشار وزير الشباب، إلي ان الوزارة بدأت الاستعدادات مبكرا لأولمبياد طوكيو 2021، من خلال تشكيل لجنة علمية لوضع رؤية لخطة 2020 ، إلي جانب لجنة التخطيط التي وضعت معايير برئاسة الدكتور كمال درويش، لتحديد احتمالية عددية للرياضيين الذي يؤهلون للمنافسات في طوكيو، متابعا: "وضعنا ما يقرب من 29، وتم وضع 10 منهم في المنافسة ".

وأكد الوزير أن الوزارة عملت علي عدة مسارات، وكان المسار الأول هو تقسيم برنامج مالي بعد مراجعة اللجنة الأولمبية، وقام كل رئيس اتحاد بمراجعة أسس البرنامج والموازنة المالية .

وأضاف: "قدمنا دعم مالي علي 6 دفعات، ومستوي التأهيل تم بشكل عالي المستوي، ولكن بعد كورنا المخطط تم بشكل مختلف ولكن لم نتوقف، والوزارة نجحت في عمل برنامج وسيط للرعايا لـ 55 لاعبا مؤهلين للأولمبياد" .

ومن جانبه، قال النانب ثروت سويلم، إن اللجنة ستقدم جميع الدعم المطلوب للبعثة المصرية من أجل رفع اسم مصر عاليا في أولمبياد طوكيو 2021.