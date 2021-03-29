شكرا لقرائتكم خبر عن وفد لجنة طاقة بمجلس النواب يثنى على أداء العمل بمحطة توليد كهرباء السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الوفد البرلمانى من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، اليوم الإثنين، محطة توليد كهرباء السويس البخارية، للوقوف على سير أعمالها ومقاومتها.

وشملت الجولة التفقدية، زيارة وحدتى التحكم والتخزين، بصحبه المهندس محمد أبو سنه رئيس مجلس إدارة شركة لشرق الدلتا لانتاج الكهرباء، والذي أكد خلالها أن جميع العاملون في تشغيل المحطة مصريين، مضيفا: "أولادنا عمله نادرة بتتأخذ في الداخل والخارج .. ومفيش خواجه لدينا".

وقال أبو سنه إن هناك منظومة لتخزين وتكويد قطع الغيار بناء على توجيهات رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، حيث تم تفعيل منظومة تصنیف وتكويد قطع الغيار لسهوله الحصول على قطعة الغيار بسهولة ويسر في أقل وقت ممكن، ولم يعد هناك مجال للخطأ.

من جانبه اثني رئيس اللجنة النائب حسام عوض الله، علي أداء محطة توليد كهرباء السويس والتي وصفها بالمشرف بما يدعم الطاقات الكهربائية علي الشبكة القومية لجمهورية مصر العربية، مرحبا بكون جميع العاملون بالمحطة من المصريين ولاسيما الشباب بما يؤكد ما تمتلكه مصر من كفاءات شبابيه قادرة علي بناء مصر الحديثه.

ويضم الوفد البرلماني، الذي يترأسه النائب حسام عوض الله، كلا من النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، و النائب محمد الجبلاوي وكيل اللجنة، وأمين السر النائب خالد مشهور، فضلا عن النائب أحمد عبد الفتاح، عيد حماد، وعادل صلاح منصور، وعبد الباقي تركيا، إمام منصور، أسامة حبيب، سحر معتوق، خالد تامر، محمد بهجت، أحمد محمد أحمد، عبد الناصر عطيه، علي نور، رشا حسني، أيه فوزي فتي، سناء طايع، مروة رفعت، هويدا السعيد.

وكان في استقبال الوفد البرلماني، المهندس محمد أبو سنه رئيس مجلس إدارة شركة لشرق الدلتا لانتاج الكهرباء، والمهندس اشرف كمال الدين عشبه، رئيس قطاعات الانتاج، والمهندس مصطفي النحال رئيس قطاع محطة السويس.