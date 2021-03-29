شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد الانتهاء من 90 مادة بقانون الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة بعد الانتهاء من مناقشة 90 مادة بمشروع قانون الموارد المائية والرى من إجمالى مواد 132 مادة.

وأعلن جبالى أن الجلسة العامة ستعقد غدا الساعة 11 صباحا لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الرى والتى تتضمن المواد الخاصة بالعقوبات المقررة على مخالفة نصوص مشروع القانون بهدف الحد من مخالفات زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المرتفعة للمياه، وإنشاء مآخذ للمياه على المجارى المائية دون ترخيص، والحد من إنشاء المزارع والأقفاص السمكية فى مجرى نهر النيل وفروعه وحفر آبار للمياه الجوفية أو تصريف المياه العادمة دون ترخيص من الوزارة.