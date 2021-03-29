شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدكتورة فرحة الشناوى عضو مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت الدكتورة فرحة الشناوي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، وتعد النائبة فرحة الشناوي، إحدى النائبات المعينات بقرار من رئيس الجمهورية فى مجلس النواب الحالى.

ونعت جامعة المنصورة، وفاة الدكتورة فرحة الشناوى أستاذ المناعة بكلية الطب.

وضمت قائمة المعينين في مجلس النواب من رئيس الجمهورية، الدكتورة فرحة الشناوي، وهى أول سيدة شغلت منصب عميد كلية الطب بجامعة المنصورة وأول سيدة تتولى منصب نائب رئيس الجامعة.

وشغلت الدكتورة فرحة الشناوي منصب مقرر المجلس القومى للمرأة لإسهاماتها فى تبنى قضايا المرأة والعمل المستمر على تأهيل المرأة وحصلت على العديد من الجوائز العلمية ومن الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية من أهمها : جائزة الدولة التشجيعية عام 2000 فى مجال العلوم الطبية المتطورة من أكاديمية البحث العلمى وجائزة فارس عام 98 من الرئيس الفرنسى الأسبق جاك شيراك وجائزة ضابط عظيم من الحكومة الفرنسية عام 2017.

وكرمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال احتفالية المرأة المصرية لتكريم الأم المثالية نظرا لاسهاماتها وسيرتها ومسيرتها العلمية العالمية الرائدة، وكذلك في المجال الاجتماعى وخدمة وتنمية المرأة في عام 2018.