استمرار تفشي فيروس كورونا في بلجيكا

محمد الفلاح - الإثنين 29 مارس 2021

كشفت أرقام رسمية نشرها معهد الصحة العامة في بروكسل عن زيادة في حالات الإصابة بكورونا في بلجيكا بنسبة 22 % مقارنة بالأسبوع السابق.



وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في بلجيكا منذ بداية الوباء 870757 حالة .. ويعكس المجموع جميع الأشخاص المصابين في بلجيكا، ويشمل الحالات النشطة المؤكدة وكذلك المرضى الذين تعافوا أو ماتوا نتيجة الفيروس.

وبين 19 و 25 مارس، بلغ متوسط الإصابات اليومية بالفيروس 4،705 أشخاص جديدين إيجابيين يوميا .

يبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ بداية الوباء حاليًا 22،897.

وفي الوقت نفسه، يبلغ معدل التكاثر الآن 1.12 مما يعني أن شخصًا مصابًا بفيروس كورونا يصيب أكثر من شخص آخر في المتوسط وأن الوباء ينمو في بلجيكا.