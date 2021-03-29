جنيف ـ وكالات: استبعدت منظمة الصحة العالمية “تماما” في تقرير نشرته أمس أن يكون فيروس كورونا قد تسرب من مختبر صيني. إلا أنها لم تستبعد انتقال فيروس كورونا إلى الإنسان عبر حيوان واعتبرتها فرضية “محتملة إلى محتملة جدا”. وشدد خبراء من المنظمة على “ضرورة إجراء تحقيقات أخرى تشمل نطاقا جغرافيا أكبر” بسبب احتمال وقوف الحيوانات الأليفة وراء انتقال العدوى إلى الإنسان. ويرجح الخبراء أن تكون الخفافيش قد نقلت الفيروس إلى الإنسان عبر حيوان وسيط لم يتم تحديده بعد. ويعتبر التقرير أن فرضية الانتقال المباشر من الحيوان المصدر إلى الإنسان “ممكنة إلى مرجحة. ولم يستبعد الخبراء نظرية الانتقال عبر اللحوم المجمدة، وهي النظرية التي ترجحها بكين، معتبرين أن هذا السيناريو “ممكن”.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية تستبعد تسرب كورونا من مختبر صيني وترجح فرضية انتقاله عبر حيوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.