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الأسود تزأر في طشقند وتهزم صاحب الأرض

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-03-29 | 16:51

الأسود تزأر في طشقند وتهزم صاحب الأرض

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حقق المنتخب الوطني العراقي، اليوم الاثنين، فوزه بهدف نظيف، على منتخب أوزبكستان، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب (ألي) ب‍نادي بونيودكور الرياضي.
وسُجل هدف الفوز بأقدام اللاعب شيركو كريم عند الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وجاءت هذه المباراة في إطار تحضيرات الفريقين للتصفيات الآسيوية المؤهلة للدور الحاسم من بطولة كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.


يشار إلى قناة السومرية الفضائية كانت قد انفردت بعرض مباراة المنتخب الوطني العراقي، أمام أوزبكستان.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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