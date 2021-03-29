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بعد استئناف الملاحة في قناة السويس.. أسعار النفط تنخفض

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بغداد - ياسين صفوان - انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعدما أعلنت هيئة قناة السويس المصرية أن حركة الملاحة ستستأنف، وذلك بعد تعويم سفينة الحاويات الضخمة، التي سدت القناة لقرابة أسبوع.
وبحلول الساعة 16:45 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.36% إلى 60.14 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.36% أيضا إلى 63.84 دولار للبرميل، وفقا لموقع "بلومبرغ".


وقبل ذلك أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، تعويم سفينة الحاويات الضخمة، التي سدت القناة قرابة أسبوع، اليوم، وقالت إن حركة الملاحة في الممر المائي ستستأنف.

وشهدت أسعار النفط تقلبا كبيرا في الأيام القليلة الماضية، إذ حاول المتعاملون والمستثمرون الموازنة بين تأثير إغلاق نقطة عبور رئيسية للتجارة والتأثير الأوسع نطاقا لإجراءات الإغلاق الرامية لاحتواء الإصابات بفيروس .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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