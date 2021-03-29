الكاظمي يزور الاعظمية ويصدر توجيها

وقال مكتب الكاظمي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "استقبل اليوم، مجموعة من وجهاء واهالي مدينة الاعظمية، حيث وجّه الجهات المعنية بمتابعتها ومعالجتها باسرع وقت ممكن".

وشدد الكاظمي، بحسب البيان، على "ضرورة مضاعفة الجهود الخدمية والبلدية في شوارع واحياء الاعظمية وكل مناطق العاصمة بغداد، بما يخفف من معاناة المواطنين ويلبي احتياجاتهم".

