الحكومة تؤكد استعدادها لمشروع الحوكمة الإلكترونية وتصدر توجيهاً

وقالت الأمانة العامة لرئاسة الوزراء في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "الغزي ترأسَ الاجتماع الخاص بشؤون لجنة الحوكمة الإلكترونية، حيث دعا الفريق الاستشاري إلى بذل المزيد من جهود التنسيق بين الجهات ذات الصلة بالمشروع؛ لتجاوز التحديات المالية، والفنية، والقانونية؛ من أجل تحقيق هدف الحكومة العراقية في مسألة تبسيط الإجراءات وتسيير الخدمات المقدمة للمواطنين داخل وخارج العراق، مُذكّرا بأهمية متابعة توجيهات وتوصيات الاجتماعات السابقة".وناقش المجتمعون، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وهي: "نظام إدارة الفيزا الخاص بالبعثات الدبلوماسية المتوافق مع نظام (ICAS)، ونظام الحجز الإلكتروني الخاص بالقنصليات، وملف التحول الرقمي باستخدام الرقم الوظيفي الموحّد، مع وقفة عند واقع حال مركز الفارابي لتكنولوجيا المعلومات، وكذلك متابعة إجراءات جواز سفر لقاح كورونا ، وأخيرا عرض مشروع سجل المريض الإلكتروني".

وأبدى الأمين العام، "استعداد الأمانة العامة الكامل لمشروع الحوكمة، من خلال إزالة التعارضات بين المؤسسات بما يخدم عملية التقدم بالعمل، مشيرا إلى أهمية توعية المواطن العراقي من جهة، وموظفي الخدمة من جهة أخرى على آليات التعامل مع الإجراءات المتطورة والإفادة من منجزات حركة العالم الحديث في هذا المجال".

