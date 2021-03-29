بعد نظيره الأردني.. وزير الخارجية المصري يصل إلى بغداد

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحاف، في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين استقبل وزير خارجيّة جمهوريّة مصر العربيّة سامح شكري في مطار بغداد الدوليّ".

وكان الوزير العراقي، قد استقبل وزير الخارجيّة الأردني أيمن الصفديّ في مطار بغداد الدولي.



يشار إلى أن الصحاف، كان قد أعلن أمس الأحد، أن "وزير الخارجية سيستقبل وزير خارجيّة المملكة الأردنيّة الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجيّة جمهوريّة مصر العربيّة سامح شكري، وذلك لإنعقاد الإجتماع الثلاثي على المستوى الوزاري".