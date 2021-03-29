الرئيس السيسي: المصريون نجحوا في انهاء ازمة السفينة الجانحة بقناة السويس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين ان المصريين نجحوا في انهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس "رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية".

واكد الرئيس السيسي في تدوينة على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أنه على العالم اجمع أن "يطمئن على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".

واعرب عن الشكر لكل مصري "مخلص" اسهم "فنيا وعمليا" في انهاء هذه الازمة واعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي ".

وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع قد اكد في وقت سابق اليوم أن حركة الملاحة في قناة السويس ستعود فور الانتهاء من تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة (ايفر غيفن) بشكل كامل.