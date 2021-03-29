أمير قطر يبحث مع ولي العهد السعودي هاتفيا العلاقات الأخوية بين البلدين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وذكرت وكالة الانباء القطرية ان ذلك جاء أثناء تلقي الشيخ تميم بن حمد اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الوكالة ان الجانبين استعرضا في أثناء الاتصال إعلان ولي العهد السعودي عن مبادرة (السعودية الخضراء) ومبادرة (الشرق الأوسط الأخضر) وما تتضمنه المبادرتان من أهمية العمل المشترك في المنطقة لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة.

واضافت الوكالة ان الشيخ تميم بن حمد اعرب في أثناء الاتصال عن دعم قطر لهاتين المبادرتين ودعم الجهود كافة التي تحقق أهدافها.