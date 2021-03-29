البرهان:السودان ملتزم بالحلول السلمية والدبلوماسية بشأن القضايا الخلافية مع إثيوبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دعا الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، الإثنين، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للمساهمة في تعزيز مسيرة السلام فى السودان.



كما دعا القائد العام للجيش السوداني، الطرفان الدوليان إلى دعم مفاوضات سد النهضة للتوصل لاتفاق مشترك حول السد مع إثيوبيا.

وعن أزمة الحدود مع إثيوبيا قال البرهان إن "السودان ملتزم بالحلول السلمية والدبلوماسية بشأن القضايا الخلافية مع إثيوبيا".

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن "نشر قواتنا المسلحة في منطقة الفشقة تم داخل الأراضي السودانية وفق اتفاق 1902".

يشار إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا دخلت في مفاوضات شاقة منذ 2011 تهدف إلى الوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، وتعتبره أهم مشاريعها القومية الاقتصادية، لكن مصر والسودان (دولتي المصب) يعربان دائما عن مخاوفهما من تداعيات بناء السد، ولم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق حتى الآن.

ومؤخرا، اقترح السودان تشكيل آلية رباعية تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر رفضته إثيوبيا متمسكة بالوساطة الأفريقية فقط.