العراق.. 37 وفاة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق الإثنين بتسجيل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14 ألفاً و249 حالة في أرجاء البلاد.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 5837 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 838 ألفاً و265.

وذكر البيان أن عدد المواطنين الذين تلقو اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 10 آلاف و470 ليرتفع عدد المواطنين الذين تم تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في العراق 29 ألفاً و402 مواطن.